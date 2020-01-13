"شاحنة مجنونة" تنهي حياة تلميذة نواحي البروج

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريس من البروج بأن تلميذة قاصرا لقيت مصرعها على الفور، الإثنين، بعدما دهستها شاحنة متوسّطة الحجم على مستوى الطريق الرابطة بين البروج والجماعة الترابية سيدي أحمد الخدير، في اتجاه دار الشافعي، غرب مدينة البروج إقليم سطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن القاصر "م،ح"، التي كانت تسكن بدوار الفقرا أولاد سي بوعزون باشوية البروج، وتبلغ من العمر 10 سنوات، كانت في طريقها رفقة صديقة لها للالتحاق بأحد أفراد عائلتها بحقل زراعي نواحي البروج، إلاّ أنها تعرّضت للدهس بواسطة شاحنة، ما أدّى إلى وفاتها، في حين نجت رفيقتها بأعجوبة.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البروج، رفقة ممثل عن السلطة المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية بفرع بني مسكين، إلى مكان الحادثة، حيث جرت معاينة ونقل رفيقة الهالكة نحو قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات الضرورية، في حين وضعت جثة الضحية بقسم الأموات بسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح لفائدة البحث القضائي.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات بوضع سائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليه تمهيديا لكشف ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت.