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وكيل الملك بمراكش ينفي إطلاق سراح متهم مرتشٍ
الاثنين 13 يناير 2020 - 23:42
نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأخبار المتداولة بأحد المواقع الالكترونية حول إطلاق سراح متهم ضبط بتلقي رشوة.
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الاثنين، "على إثر ما نشر بأحد المواقع الالكترونية تحت عنوان (فضيحة العدالة.. المحكمة تطلق سراح متهم ضبط بتلقي رشوة مليار"، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش "يعلن للرأي العام بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولا يمت الحقيقة بصلة".