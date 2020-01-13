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كُتّاب وآراء
عناصر دركية تحبط تهريب كمية مواد غذائية بتزنيت
أحبطت عناصر دركية تابعة لكوكبة الدراجين بسرية تزنيت، الليلة الماضية، عملية تهريب كمية من المواد الغذائية كانت محملة على متن شاحنة قادمة من مدينة الداخلة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن تفتيشا روتينيا قامت به فرقة الدراجين العاملة بالسد القضائي الواقع بجماعة الركادة، لشاحنة متخصصة في نقل رؤوس الأغنام، أسفر عن ضبط كمية وصفت بالمهمة من مختلف البضائع الاستهلاكية المدعمة.
وزادت المصادر عينها أن هذه العملية مكنت أيضا من توقيف السائق، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية؛ فيما جرى قطر الشاحنة إلى المحجز البلدي، في انتظار مباشرة كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.