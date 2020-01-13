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كُتّاب وآراء
وفاة متشردين في أقل من 24 ساعة بـ"دار الضمانة"
لقي كهل بدون مأوى مصرعه، اليوم الإثنين بوزان، في ظروف غامضة ولأسباب مجهولة، رافعا حصيلة المفارقين للحياة من هذه الفئة بالمدينة إلى ضحيتين في أقل من 24 ساعة، وذلك إثر واقعة وفاة متشرد آخر في نفس اليوم، رجحت مصادر أن يكون البرد القارس هو السبب فيها.
ووفق مصادر هسبريس فإن الضحية، وهو شيخ طاعن في السن، نقل إلى مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي أبو القاسم الزهراوي، غير أنه فارق الحياة فور وصوله إليه.
وتبعا للمصادر ذاتها فقد جرى إيداع جثمان الهالك بمستودع الأموات البلدي، التابع لمصلحة حفظ الصحة، بالموازاة مع فتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية وزان.