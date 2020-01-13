24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2018:4320:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مدارس خصوصية تخيّر آباء "الكسالى" بين رسوم إضافية أو الطرد (5.00)

  2. عندما شجّع المخزن "القرصنة البحرية" أمام ضعف الأسطول المغربي (5.00)

  3. المتنازعون في ليبيا يتفقون على إبعاد القوات التركية (5.00)

  4. تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات (5.00)

  5. صعوبات جمّة تعترض طريق "الكارة" نحو تحقيق الإقلاع التنموي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطا في قتل شاب دهسا قرب صفرو

الأمن يوقف متورطا في قتل شاب دهسا قرب صفرو

الأمن يوقف متورطا في قتل شاب دهسا قرب صفرو
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 يناير 2020 - 20:55

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد عن طريق الدهس، والتي وقعت بمنطقة صنهاجة بضواحي مدينة صفرو وذهب ضحيتها شخص يبلغ من العمر 25 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه كان قد دخل في نزاع مع الهالك يوم السبت 11 يناير الجاري، على خلفية تحرشه بفتاة كانت برفقة هذا الأخير ضمن رحلة سياحية، قبل أن يترصد المشتبه فيه بالضحية ويتعمد دهسه بواسطة سيارة ويلوذ بالفرار، حيث توارى عن الأنظار بحي النرجس بمدينة فاس قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة القضائية.

وقد تمت، حسب البلاغ، إحالة المشتبه فيه على مصالح الدرك الملكي المكلفة بالبحث في هذه القضية، باعتبارها الجهة المختصة ترابيا، وذلك لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.