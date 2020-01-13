الأمن يوقف متورطا في قتل شاب دهسا قرب صفرو

هسبريس من الرباط

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناء على معطيات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد عن طريق الدهس، والتي وقعت بمنطقة صنهاجة بضواحي مدينة صفرو وذهب ضحيتها شخص يبلغ من العمر 25 سنة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه كان قد دخل في نزاع مع الهالك يوم السبت 11 يناير الجاري، على خلفية تحرشه بفتاة كانت برفقة هذا الأخير ضمن رحلة سياحية، قبل أن يترصد المشتبه فيه بالضحية ويتعمد دهسه بواسطة سيارة ويلوذ بالفرار، حيث توارى عن الأنظار بحي النرجس بمدينة فاس قبل أن يتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة القضائية.

وقد تمت، حسب البلاغ، إحالة المشتبه فيه على مصالح الدرك الملكي المكلفة بالبحث في هذه القضية، باعتبارها الجهة المختصة ترابيا، وذلك لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.