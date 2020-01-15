كلاب ضالة تقتل عددا كبيرا من الأغنام قرب تزنيت

مصطفى البكار

تسبب هجوم مجموعة من الكلاب الضالة، في نفوق رؤوس من الأغنام بالقرب من دوار أولاد بلخير بجماعة الركادة أولاد جرار بإقليم تزنيت.

وحسب مصدر هسبريس، فإن قطيعا من الكلاب الضالة، يفوق عدده 40 كلبا، افترس 25 خروفا في ملكية أحد مربي المواشي الصغار بالمنطقة.

وقال المصدر ذاته إن الحادث خلف هلعا كبيرا وسط الساكنة المحلية ومطالب بالتدخل من أجل القضاء على هذه الحيوانات المفترسة وتعويض "الكساب" المتضرر.

يشار إلى أن انتشار الكلاب الضالة بالدواوير التابعة لأولاد جرار بإقليم تزنيت كان موضوع تنبيهات عدة من جانب الفاعلين المحليين بالمنطقة، لكن دون جدوى.