زيت فاسد يضع شخصين في سجن لوداية بمراكش

إبراهيم مغراوي

أحالت عناصر الدرك الملكي لآيت أورير بإقليم الحوز على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، شخصين بتهمة الاتجار بمواد غذائية فاسدة.

وبعد الاستماع للمعنيين بالأمر، قررت النيابة العامة المختصة إيداعهما سجن لوداية ضواحي مراكش من أجل المنسوب إليهما، في انتظار تقديمهما للمحاكمة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن "البقالين تم ضبطهما يوم السبت الماضي متلبسين ببيع 117 قنينة من زيت المائدة فاسدة"، مضيفة أنهما "كان يتناوبان على تدبير محل للبقالة بدوار عثمان بالجماعة الترابية تغدوين بإقليم الحوز".

وكشفت المصادر ذاتها أن المعنيين بالأمر تورطا في هذا الفعل المنافي للقانون بدون نية مبيتة؛ لأنهما كانا يشتريان السلعة الجديدة ويقومان بترتيبها بالرفوف لعرضها للبيع قبل نفاد السلعة القديمة التي تتقادم إلى أن تنتهي صلاحيتها دون أن ينتبها إلى ذلك.

وبأمر من النيابة العامة، تم وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي بآيت أورير، قبل إحالتهما على انظار النيابة العامة المختصة.