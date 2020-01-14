24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:21
|18:44
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شاحنات ذكية لجمع النفايات
- نقاش في السياسة: بيد الله
- تحديات تواجه مستقبل القطاع السياحي بالمدينة العتيقة للصويرة
- الفراشة يغزون الأمم المتحدة
- حتى لا يكون الرئيس كبش فداء
"تخزين مياه الأمطار" يمنح إعدادية مغربية "جائزة زايد للاستدامة" (5.00)
حميش: "داعش" صناعة أمريكية .. و"صفقة القرن" فخ لفلسطين (5.00)
أسر مغربية تفضل المدارس الإسبانية أمام غلاء التعليم الخصوصي (5.00)
- المغرب يخيّر تركيا بين مراجعة أو تمزيق "اتفاقية التبادل الحر" - (139)
- تصعيد خطير .. البوليساريو تعترض سباقا دوليا جوار معبر الكركرات - (105)
- تحريمُ "بوناني" ومهاجمة علماء وراء عزل خطيب - (51)
- احتقار الأوروبيين للمغاربة .. "كاربخال" يصف "حاحا" بأقدح النعوت - (48)
- نواب "الاستقلال" يُطالبون بعقوبات سجنية ضد الإثراء غير المشروع - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يفكك عصابة لترويج المخدرات بوجدة والناظور
أوقفت مصالح ولاية أمن وجدة 11 شخصا في حالة تلبس بحيازة مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة.
وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه جرى إيقاف عشرة أشخاص بمدينة وجدة في أربع عمليات أمنية متزامنة؛ بينما أوقفت المصالح الأمنية الشخص الحادي عشر بمدينة الناظور.
وقد أسفرت عمليات التفتيش، المنجزة في إطار هذه القضايا، عن حجز 5.373 قرصا مهلوسا؛ من بينها 2.522 قرصا من مخدر الإكستازي. كما جرى حجز دراجة نارية و10 غرامات من مخدر الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا إيقاف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.