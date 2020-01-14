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الرئيسية | حوادث | الأمن يفكك عصابة لترويج المخدرات بوجدة والناظور‎

الأمن يفكك عصابة لترويج المخدرات بوجدة والناظور‎

الأمن يفكك عصابة لترويج المخدرات بوجدة والناظور‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 13:12

أوقفت مصالح ولاية أمن وجدة 11 شخصا في حالة تلبس بحيازة مخدر الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة.

وأورد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أنه جرى إيقاف عشرة أشخاص بمدينة وجدة في أربع عمليات أمنية متزامنة؛ بينما أوقفت المصالح الأمنية الشخص الحادي عشر بمدينة الناظور.

وقد أسفرت عمليات التفتيش، المنجزة في إطار هذه القضايا، عن حجز 5.373 قرصا مهلوسا؛ من بينها 2.522 قرصا من مخدر الإكستازي. كما جرى حجز دراجة نارية و10 غرامات من مخدر الكوكايين وكمية من مخدر الشيرا، فضلا عن مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا إيقاف باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

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