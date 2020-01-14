ترويج مشروب "الماحيا" يحرم شخصين من الحرية

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح من وضع حد لنشاط شخصين مبحوث عنهما بموجب مذكرات بحث وطنية عديدة، بشبهة ترويج مسكر الماحيا واستعمال العنف.

وذكرت مصادر هسبريس أن أحد الموقوفين مبحوث عنه بموجب أزيد من 20 مذكرة بحث من لدن مراكز الدرك بكل من إمداحن وسوق السبت وأولاد عياد، بشبهة ترويج المخدرات واستعمال العنف.

وأضافت المصادر ذاتها: "المشتبه فيه يعتبر من بين العناصر الرئيسية في قضية خديجة، الفتاة القاصر التي كانت قد تعرضت للاغتصاب".

وأردفت المصادر أن عناصر الدرك بالمركز الترابي أولاد عياد بإقليم الفقيه بن صالح تمكنت من وضع حد لنشاط الشخص الثاني المبحوث عنه بموجب مذكرات بحث وطنية عديدة، بشبهة ترويج وتسويق مسكر الماحيا وبحوزته أزيد من 80 لترا من مسكر الماحيا القابل للاستهلاك.

وقد جرى وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية لاستكمال إجراءات التحقيق بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضهما على العدالة لمواجهتهما بالمنسوب إليهما.