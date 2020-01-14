"اعتداء" يستهدف مسؤولا جمركيا في "بني انصار"

هسبريس من الرباط

تعرض، مساء أمس الإثنين، مسؤول جمركي بزمرة باب مليلية ببني انصار لاعتداء وصف بـ"الخطير" من طرف أحد ممتهني التهريب.

وأفاد شهود عيان بأن الضحية قام بتوقيف المهرب المعني خلال عملية مراقبة روتينية بالمعبر، بعد أن تبين أنه يحمل عددا من قنينات الخمور، وهو ما لم يستسغه الأخير ليقوم بتوجيه ضربة قوية على مستوى الرأس والوجه للمسؤول الجمركي.

واستدعت الضربة نقل الجمركي "م.أ"، وهو نائب رئيس زمرة باب مليلية بالنيابة، بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

كما قامت مصالح الجمارك بتوقيف المهرب المعتدي وتسليمه لعناصر الشرطة لمتابعته بتهمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية مهامه.