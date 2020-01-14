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الرئيسية | حوادث | "اعتداء" يستهدف مسؤولا جمركيا في "بني انصار"

"اعتداء" يستهدف مسؤولا جمركيا في "بني انصار"

"اعتداء" يستهدف مسؤولا جمركيا في "بني انصار"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:50

تعرض، مساء أمس الإثنين، مسؤول جمركي بزمرة باب مليلية ببني انصار لاعتداء وصف بـ"الخطير" من طرف أحد ممتهني التهريب.

وأفاد شهود عيان بأن الضحية قام بتوقيف المهرب المعني خلال عملية مراقبة روتينية بالمعبر، بعد أن تبين أنه يحمل عددا من قنينات الخمور، وهو ما لم يستسغه الأخير ليقوم بتوجيه ضربة قوية على مستوى الرأس والوجه للمسؤول الجمركي.

واستدعت الضربة نقل الجمركي "م.أ"، وهو نائب رئيس زمرة باب مليلية بالنيابة، بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

كما قامت مصالح الجمارك بتوقيف المهرب المعتدي وتسليمه لعناصر الشرطة لمتابعته بتهمة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية مهامه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غير على سبة الثلاثاء 14 يناير 2020 - 19:13
هاد مليلية ؤسبتة كدخل منو غير المصائب هاهوما دبا هدي يقطعو عليهم الما ؤالضوء,,,ؤهاد خينا لتعدى على الجمركي مشا بواحد 10 سنين.
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2 - فرانز كافكا الثلاثاء 14 يناير 2020 - 19:29
منذ شهر او اكثر قليلا تم اﻹعتداء على جمركي في باب سبتة من طرف سيدة و اﻵن يتم اﻹعتداء على جمركي آخر في بني انصار ... يعني ان المهربون لازالوا على قيد الحياة و التهريب باقي و يتمدد ... فلماذا يكذبون علينا و يقولون انه تم إغلاق المعابر و تم القضاء على التهريب !!!؟؟؟؟؟
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