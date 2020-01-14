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الرئيسية | حوادث | الأمن يوضح حقيقة فيديو بشأن "اعتقالات عشوائية"

الأمن يوضح حقيقة فيديو بشأن "اعتقالات عشوائية"

الأمن يوضح حقيقة فيديو بشأن "اعتقالات عشوائية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:05

نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة التعليقات و"التدوينات" التي زعمت أن مصالح الأمن الوطني باشرت حملة اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين، وذلك على خلفية تداول مقطع "فيديو" على منصات التواصل الاجتماعي يوثق لسيارة شرطة بمحيط ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وتكذيبا لهذه المزاعم والادعاءات، تؤكد ولاية أمن الرباط أن سيارة المصلحة التي تظهر في الشريط كانت بصدد خفر القاصرين، الذين تم منعهم من ولوج ملعب الأمير مولاي عبد الله، لكونهم غير مصحوبين بأولياء أمرهم، ولا يتوفرون على تذاكر ولوج الملعب؛ وذلك تحضيرا لتسليمهم لأولياء أمورهم، وتفاديا لانخراطهم في أعمال شغب مفترضة.

وأكدت ولاية أمن الرباط أن هذه الإجراءات الاحترازية استهدفت القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمورهم وغير المتوفرين على بطائق أو تذاكر الولوج إلى الملعب، وأنها كانت تروم أساسا منعهم من الدخول في مناوشات مع جمهور الفريق المنافس، وأن هذه التدابير الأمنية فرضتها عملية تأمين مباراة كرة قدم التي جمعت أول أمس الأحد بمدينة الرباط بين فريقي الجيش الملكي ومولودية برشيد.

وإذ تشدد ولاية أمن الرباط على أنه تم إخلاء سبيل جميع القاصرين الموقوفين بعد التحقق من هوياتهم وتسليمهم لذوي أمورهم، مع دحض كل الادعاءات الكاذبة التي زعمت أن الأمر يتعلق بـ"حملة توقيف عشوائية وواسعة في صفوف المواطنين"، فإنها توضح في المقابل أنها فتحت بحثا إداريا لتحديد أي مظاهر للتقصير المحتمل الذي كان وراء هروب بعض القاصرين من داخل سيارة المصلحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - نور الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:27
و الله ما كتحشموا واش الصطافيط واقفة و البوليس باركين يتفضاوو في الناس اللي داز من حداهم يطلعوه و ناس كبار اشمن قاصرين و الفيديو كيوضح البوليسي كيشد السيد من قفاه و لا كتفه و يطلعو ماشافو واش قاصر و لا بالغ، تفضحتو و عذركم أقبح من ذنوبكم.
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2 - تكديب تكديب الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:34
جاء في بيان الامن تكديب ما جاء في مواقع التواصل الا جتماعي وان الا مر يتعلق باعتقال قاصرين غير مرتفقين باوليلء امورهم او لا يتوفر ون على تداكر الدخول..لكل عاقل ان يتمعن في الفيديو لكي يلاحظ الا عتقال العشوائي الدي تعرض له هؤلا ء الشبان.لم نر توقيف احد من المعتقلين وطلبت منه هويته حتى يتبين الامن ان كان قاصرا او راشدا.في الثانية 56من الفيديو يظهر احد رجال الامن وهو يعتر ض طريق شاب ويدخله الى سيارة الا من دون الا طلا ع على بطاقته او ان كان يتوفر على التدكر ة..مثل هده التصرفات هي من تخلق الحزازات بين الشرطة والمواطنين..هده تسمى *الشطط*او التنمر .لا يحق اعتقال الشخص لم يرتكب مخالفة الا بامر من القضاء وهنا تظهر تجاوزات الا من رغم تكديب الادارة لما نراه بالعين المجر دة .
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3 - Med Anouar الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:49
المراقبة ديال التذاكر ومراقبة السن ببطاقة التعريف كايكونو عادتا عند باب الملعب ماشي غير فالشوارع المحيطة بالملعب و بديك العشوائية بحال إلى كايتعاملو مع الحيوانات ماشي مع الشعب الي هو جزء من هذا الوطن ، النظام خاسو يبدى من المسؤولين عاد يوصل للمواطن اللي مقاريش واللي خاسو التربية بحال اللي كايقول هذك المسؤول أخنوش.
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4 - مستغرب الثلاثاء 14 يناير 2020 - 17:50
غريب أمر المغاربة صراحة.داءما يطلقون العنان لالسنهم ويصدرون الأحكام المسبقة هكدا جزافا وبدون أدنى تثبث أو تقصي .
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5 - Mosi الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:13
اثفق تماما مع الصرامة القصوى في التعامل مع القاصرين في الملاعب بل ويجب توسيع هذه العمليات لتشمل جميع التجمعات التي ينظمها القاصرون حيث تكون مرتعا لكافة انواع الانحرافات و انا شخصيا شاهدت العديد من تلك التجمعات وشاهدت فيه مناظر يندى لها الجبين...( الحفلات الموسيقية داخل القاعات الخاصة..كراء العلب الليلية واقامة حفلات صاخبة...)
في الغرب يتم معاملة القاصر معاملة صارمة و يتم فرض غرامات على الاباء المقصرين في مراقبة ابناءهم القصر...وكل ذلك محاولة منهم لتحصين اكبر عدد من الشباب ايكونوا مواطنين ناجحين و صالحين لمجتمعهم..نحن في المغرب فهمنا للتعامل مع القاصر ينحصر و يتقزم في منعه من التواجد في مكان فيه عراك..فيما جل القاصرين في الوطن في الوقت الحالي يتعاطون على الأقل السيليسيون...ومنهم من ولج عالم القرقوبي و الحشيش...اما التدخين فقد اصبح أمرا عاديا جدا.
سؤال للمسؤولين...بالله عليكم كيف تنظرون الى الجيل الذي سيمسك بزمام الامور في المغرب في المستقبل..؟
اغلب المراهقين حاليا في مستوى تربوي مؤسف تتقاذفه العادات السيئة من تدخبن و غيره من كل جانب..فهل تنتظرون ان يكون مواطنا مثاليا في المستقبل..؟
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6 - مغربي في باريس الثلاثاء 14 يناير 2020 - 18:20
الحمدلله الفيديو كان واضح وضوح الشمس ' با داعي لمديرية الامن تخرج وتكدب علينا .. مادام ان الفيديو واضحا تماما .. اعتقالات عشوائية مكيشوفوش الوجه ولا السن . اللي بانلهم حداهم طلع وكيختارو فيهم بحال السردين ..
لكن لا نخاف على شبابنا وشجاعتهم تبارك الله عليهم فتحو الباب وهربو ..
الشعب يحتاج الى توضيح من المديرية توضيح مقنع ماشي تزيدو تكدبو علينا
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