24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:21
|18:44
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شاحنات ذكية لجمع النفايات
- نقاش في السياسة: بيد الله
- تحديات تواجه مستقبل القطاع السياحي بالمدينة العتيقة للصويرة
- حتى لا يكون الرئيس كبش فداء
- إصابات متكررة ومضاعفات محتملة .. متى ينبغي استئصال اللوزتين؟
"تخزين مياه الأمطار" يمنح إعدادية مغربية "جائزة زايد للاستدامة" (5.00)
أسر مغربية تفضل المدارس الإسبانية أمام غلاء التعليم الخصوصي (5.00)
- احتقار الأوروبيين للمغاربة .. "كاربخال" يصف "حاحا" بأقدح النعوت - (52)
- من الانتماء إلى الفردانية .. الوشم ينتشر في صفوف شباب البيضاء - (44)
- نواب "الاستقلال" يُطالبون بعقوبات سجنية ضد الإثراء غير المشروع - (44)
- بوطيب: هذه علاقة "السجل الاجتماعي الموحد" بالفقراء والأغنياء - (41)
- حميش: "داعش" صناعة أمريكية .. و"صفقة القرن" فخ لفلسطين - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يوضح حقيقة فيديو بشأن "اعتقالات عشوائية"
نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة التعليقات و"التدوينات" التي زعمت أن مصالح الأمن الوطني باشرت حملة اعتقالات عشوائية في صفوف المواطنين، وذلك على خلفية تداول مقطع "فيديو" على منصات التواصل الاجتماعي يوثق لسيارة شرطة بمحيط ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وتكذيبا لهذه المزاعم والادعاءات، تؤكد ولاية أمن الرباط أن سيارة المصلحة التي تظهر في الشريط كانت بصدد خفر القاصرين، الذين تم منعهم من ولوج ملعب الأمير مولاي عبد الله، لكونهم غير مصحوبين بأولياء أمرهم، ولا يتوفرون على تذاكر ولوج الملعب؛ وذلك تحضيرا لتسليمهم لأولياء أمورهم، وتفاديا لانخراطهم في أعمال شغب مفترضة.
وأكدت ولاية أمن الرباط أن هذه الإجراءات الاحترازية استهدفت القاصرين غير المصحوبين بأولياء أمورهم وغير المتوفرين على بطائق أو تذاكر الولوج إلى الملعب، وأنها كانت تروم أساسا منعهم من الدخول في مناوشات مع جمهور الفريق المنافس، وأن هذه التدابير الأمنية فرضتها عملية تأمين مباراة كرة قدم التي جمعت أول أمس الأحد بمدينة الرباط بين فريقي الجيش الملكي ومولودية برشيد.
وإذ تشدد ولاية أمن الرباط على أنه تم إخلاء سبيل جميع القاصرين الموقوفين بعد التحقق من هوياتهم وتسليمهم لذوي أمورهم، مع دحض كل الادعاءات الكاذبة التي زعمت أن الأمر يتعلق بـ"حملة توقيف عشوائية وواسعة في صفوف المواطنين"، فإنها توضح في المقابل أنها فتحت بحثا إداريا لتحديد أي مظاهر للتقصير المحتمل الذي كان وراء هروب بعض القاصرين من داخل سيارة المصلحة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
في الغرب يتم معاملة القاصر معاملة صارمة و يتم فرض غرامات على الاباء المقصرين في مراقبة ابناءهم القصر...وكل ذلك محاولة منهم لتحصين اكبر عدد من الشباب ايكونوا مواطنين ناجحين و صالحين لمجتمعهم..نحن في المغرب فهمنا للتعامل مع القاصر ينحصر و يتقزم في منعه من التواجد في مكان فيه عراك..فيما جل القاصرين في الوطن في الوقت الحالي يتعاطون على الأقل السيليسيون...ومنهم من ولج عالم القرقوبي و الحشيش...اما التدخين فقد اصبح أمرا عاديا جدا.
سؤال للمسؤولين...بالله عليكم كيف تنظرون الى الجيل الذي سيمسك بزمام الامور في المغرب في المستقبل..؟
اغلب المراهقين حاليا في مستوى تربوي مؤسف تتقاذفه العادات السيئة من تدخبن و غيره من كل جانب..فهل تنتظرون ان يكون مواطنا مثاليا في المستقبل..؟
لكن لا نخاف على شبابنا وشجاعتهم تبارك الله عليهم فتحو الباب وهربو ..
الشعب يحتاج الى توضيح من المديرية توضيح مقنع ماشي تزيدو تكدبو علينا