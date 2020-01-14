24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "تخزين مياه الأمطار" يمنح إعدادية مغربية "جائزة زايد للاستدامة" (5.00)

  2. أسر مغربية تفضل المدارس الإسبانية أمام غلاء التعليم الخصوصي (5.00)

  3. فتح تحقيق في "اختلالات" مشروع كورنيش أسفي (5.00)

  4. "دار الأمومة" بإملشيل تعدد إكراهات خدمة الحوامل (5.00)

  5. جمعية ريفية تحتفل بالسنة الأمازيغية بشعار التّرسيم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الرشوة تجرّ عون سلطة إلى الاعتقال بأمسكرود‬

الرشوة تجرّ عون سلطة إلى الاعتقال بأمسكرود‬

الرشوة تجرّ عون سلطة إلى الاعتقال بأمسكرود‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 21:20

أوقع، اليوم، الرقم الأخضر المباشر، الذي وضعته مصالح النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة، بعون سلطة برتبة "مقدم قروي"، في قيادة أمسكرود، شمال مدينة أكادير، يشتبه في تلقيه رشوة تبلغ قيمتها 3 آلاف درهم مقابل التغاضي عن بناء غير منظم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فقد نُصب كمين للمشتبه فيه بأحد مقاهي مركز أمسكرود من طرف مصالح الدرك الملكي، عقب شكاية عبر الرقم الأخضر تقدّم بها شخص من المنطقة، متهما عون السلطة بابتزازه ومطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل السماح له بتشييد بناية دون الحصول على الترخيص اللازم.

ومكن الكمين من الإطاحة بعون السلطة عقب تسلمه للمبلغ المالي، الذي جاءت الأرقام التسلسلية لأوراقه النقدية مطابقة لتلك التي تم تصويرها قبل منحها له من طرف الشخص الذي بلغ عنه بالاتصال بالرقم الأخضر المباشر، وهو الآن يخضع لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.