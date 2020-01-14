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كُتّاب وآراء
الرشوة تجرّ عون سلطة إلى الاعتقال بأمسكرود
أوقع، اليوم، الرقم الأخضر المباشر، الذي وضعته مصالح النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن جرائم الرشوة، بعون سلطة برتبة "مقدم قروي"، في قيادة أمسكرود، شمال مدينة أكادير، يشتبه في تلقيه رشوة تبلغ قيمتها 3 آلاف درهم مقابل التغاضي عن بناء غير منظم.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فقد نُصب كمين للمشتبه فيه بأحد مقاهي مركز أمسكرود من طرف مصالح الدرك الملكي، عقب شكاية عبر الرقم الأخضر تقدّم بها شخص من المنطقة، متهما عون السلطة بابتزازه ومطالبته بمبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل السماح له بتشييد بناية دون الحصول على الترخيص اللازم.
ومكن الكمين من الإطاحة بعون السلطة عقب تسلمه للمبلغ المالي، الذي جاءت الأرقام التسلسلية لأوراقه النقدية مطابقة لتلك التي تم تصويرها قبل منحها له من طرف الشخص الذي بلغ عنه بالاتصال بالرقم الأخضر المباشر، وهو الآن يخضع لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.