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الرئيسية | حوادث | توقيف شخص متورط في الاتجار الدولي بالمخدرات

توقيف شخص متورط في الاتجار الدولي بالمخدرات

توقيف شخص متورط في الاتجار الدولي بالمخدرات
مصطفى البكار
الثلاثاء 14 يناير 2020 - 23:55

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، الثلاثاء، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضية متعلقة بالإتجار الدولي بالمخدرات.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن المعني بالأمر الذي كان موضوع مذكرة بحث للاشتباه في انتمائه لشبكة إجرامية متخصصة في مجال التهريب الدولي للمخدرات، تم شل حركته وتوقيفه على مستوى شارع محمد السادس بعد مقاومة عنيفة أبداها للعناصر الأمنية.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار متابعته بالأفعال المنسوبة إليه.

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