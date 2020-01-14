24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:42
|16:22
|18:45
|20:04
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شاحنات ذكية لجمع النفايات
- أرباب مقاهي الدار البيضاء يرفضون الإغلاق ليلاً
- أولمبيك أسفي يفقد خدمات هدافه أمام اتحاد جدة
- توقيف شخص متورط في الاتجار الدولي بالمخدرات
- نقاش في السياسة: بيد الله
"تخزين مياه الأمطار" يمنح إعدادية مغربية "جائزة زايد للاستدامة" (5.00)
خطر الإفلاس يستمر في تهديد آلاف المقاولات المغربية سنة 2020 (5.00)
أسر مغربية تفضل المدارس الإسبانية أمام غلاء التعليم الخصوصي (5.00)
- الحكومة تُبرئ "الساعة الإضافية" من انتشار "الكريساج" بالمغرب - (99)
- المغرب يطرق باب "نادي الدول المصدرة للغاز الطبيعي" إلى أوروبا - (85)
- مبادرة برلمانية تراهن على إلغاء الإعدام وتجريم الاغتصاب الزوجي - (65)
- احتقار الأوروبيين للمغاربة .. "كاربخال" يصف "حاحا" بأقدح النعوت - (55)
- المغرب يبحث إنشاء "منطقة حرة" بالفنيدق لخنق اقتصاد سبتة المحتلة - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف شخص متورط في الاتجار الدولي بالمخدرات
تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، الثلاثاء، من توقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل قضية متعلقة بالإتجار الدولي بالمخدرات.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن المعني بالأمر الذي كان موضوع مذكرة بحث للاشتباه في انتمائه لشبكة إجرامية متخصصة في مجال التهريب الدولي للمخدرات، تم شل حركته وتوقيفه على مستوى شارع محمد السادس بعد مقاومة عنيفة أبداها للعناصر الأمنية.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار متابعته بالأفعال المنسوبة إليه.