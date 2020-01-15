مغاربة يقتحمون معبر سبتة من أجل مغادرة الثغر

هسبريس من الرباط

اضطر المئات من المواطنين المغاربة، ليل أمس الثلاثاء، لاقتحام المعبر الحدودي باب سبتة من أجل الخروج إلى الحيز المنتمي لإقليم تطوان؛ بعد ساعات من الانتظار .

وقد لجأ عدد كبير من المواطنين، وأغلبهم نساء، إلى استعمال ممر السيارات من أجل الخروج من ثغر سبتة، بعدما قامت السلطات الأمنية الإسبانية بإغلاق معبر الراجلين لوقت طويل.

وقد استنفر الأمر عناصر الأمن الإسبانية والمغربية، حيث وجدت نفسها أمام أمواج مد بشري يصعب توقيفها من أجل المراقبة، خصوصا أن أغلبهم من ممتهني التهريب.

ووفق مصادر من عين المكان؛ لم يتسبب التدافع الكبير على طول المعبر الحدودي في أي إصابات أو خسائر.