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الرئيسية | حوادث | إيقاف مشتبه بترويجه المخدرات الصلبة في تطوان‎

إيقاف مشتبه بترويجه المخدرات الصلبة في تطوان‎

إيقاف مشتبه بترويجه المخدرات الصلبة في تطوان‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 يناير 2020 - 20:25

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تطوان من إيقاف شخص للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

إيقاف الشخص المعني، البالغ من العمر 28 سنة، جرى بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق ما أوردته المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس.

وقد جرى إيقاف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة بإحدى نقط المراقبة المرورية بمدينة تطوان، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل المركبة عن حجز ما مجموعه 10.800 حبة تتوزع بين أقراص "إكستازي" والأقراص الطبية المخدرة من نوع "ريفوتريل"، علاوة على هاتفين محمولين ومبلغ مالي قدره 11800 درهم يشتبه في كونه من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في هذه الأفعال الإجرامية.

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