‪ توقيف مرشّحين للهجرة السرية ضواحي اشتوكة‬

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أفلحت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية بقيادة إنشادن وأعوانها، إلى جانب عناصر من القوات المساعدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة للهجرة السرية، رُجّح أنها كانت ستتم على متن قارب للصيد التقليدي، وذلك في شاطئ "الدويرة"، بالجماعة الترابية إنشادن، غرب اشتوكة آيت باها.

ومكنت العملية من توقيف ستة مرشحين للهجرة غير القانونية، يتحدرون جميعا من مناطق سوس، وذلك بعد عملية تمشيط واسعة بالشاطئ سالف الذكر؛ فيما تمكّن آخرون من الفرار إلى وجهة مجهولة، ويجري البحث من أجل تحديد هوياتهم.

وجرى حجز محركات لقوارب الصيد التقليدي، بالإضافة إلى كميات مهمة من البنزين. كما تم وضع الموقوفين الستة تحت تدابير الحراسة النظرية بالمركز الترابي لدرك بلفاع، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات وظروف إقدامهم على هذه المحاولة ومنظميها.