المحكمة تقرر تأجيل البت في ملف "أستاذ تارودانت"

هسبريس من الرباط

قررت المحكمة الابتدائية بتارودانت، زوال اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الأستاذ المتهم بتعنيف تلميذة له في مجموعة مدارس "اورير" الواقعة بجماعة "بونرار" إلى يوم 20 يناير الجاري.

وقال حميد جعفري، محامي الأستاذ، في تصريح لهسبريس، إن موكله يتشبث بمواقفه وأكد أمام النيابة العامة أنه لم يعنف تلميذته، مضيفا أن "قرار متابعته من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال جاء بعد وجود قرائن في الملف بناء على تصريحات الساكنة".

وأضاف المحامي أن "الصورة لم تتضح بعدُ بخصوص حيثيات متابعة الأستاذ في حالة اعتقال"، وزاد أن تأخير الملف جاء لإعداد الدفاع واستدعاء الشهود في القضية لجلسة 20 يناير.

وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت قرر اليوم الأربعاء متابعة الأستاذ المعني في حالة اعتقال.

وينفي الأستاذ المتابع التهم الموجه إليه من طرف عائلة التلميذة، ويؤكد أن الأخيرة "أخبرته بتعنيفها من طرف أمها التي حاولت إلصاق التهمة به".

وقررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، توقيف "أستاذ تارودانت".

وذكرت مصادر من وزارة التربية، لهسبريس، أنه "تقرر توقيف الأستاذ احترازيا إلى غاية استجلاء الحقيقة كاملة وانتهاء البحث القضائي معه".