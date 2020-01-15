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جريمة قتل بشعة تهز شارع عبودة بمدينة كلميم
الأربعاء 15 يناير 2020 - 19:42
اهتز حي التواغيل بمدينة كلميم، فجر اليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شخص في عقده الرابع، إثر ضربة قاتلة تلقاها على مستوى الرأس بواسطة آلة حادة.
واستنادا إلى مصدر لهسبريس فإن الهالك عثر عليه جثة هامدة مضرجة في الدماء وسط شارع عبودة، في وقت تمكنت المصالح الأمنية من توقيف مشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الجريمة.
هذا وفتحت الشرطة القضائية بمنطقة أمن كلميم تحقيقات معمقة حول ملابسات وقوع الحادث؛ فيما تم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي، في انتظار إحالتها على التشريح الطبي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.