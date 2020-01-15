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الأمن يتقصى أثر متورطين في اقتحام صيدلية بوزان
الأربعاء 15 يناير 2020 - 23:21
تواصل عناصر أمن بمدينة وزان أبحاثها وتحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إثر عملية سرقة صيدلية بحي المنظر الجميل في واضحة النهار من طرف شخصين قبل أن يلوذا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
ووفق مصادر هسبريس فإن شخصين هاجما صيدلية بتجزئة المنظر الجميل بوزان باستعمال السلاح الأبيض، مستغلين خلو الشارع من المارة.
شهود عيان أوردوا أن اللصين اقتحما الصيدلية وأشهرا سلاحا أبيض في وجه مستخدمة بها، وتمكنا من السطو على مبلغ مالي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفاعلين فرا إلى وجهة مجهولة على متن سيارة خفيفة بسرعة جنونية، مشيرة إلى انتقال عناصر الشرطة القضائية إلى مسرح الواقعة، حيث باشرت تحقيقاتها الأولية بهدف الوصول إلى الجناة المحتملين في أفق توقيفهم وتقديمهم للعدالة.