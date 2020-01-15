24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4216:2218:4520:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. أرباب مقاهي الدار البيضاء يرفضون الإغلاق ليلاً (5.00)

  2. السكك الحديدية تكشف برنامج القطارات خلال العطلة‎ (5.00)

  3. فرنسا وبريطانيا وبلجيكا تنتهك قوانين الخصوصية (5.00)

  4. نهضة الزمامرة يمطر شباك نهضة بركان بخماسية (5.00)

  5. مؤتمر أنفا .. عشرة أيام غيرت المغرب والإنسانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الحبس 3 أشهر لشاب حرض على تعنيف الأساتذة

الحبس 3 أشهر لشاب حرض على تعنيف الأساتذة

الحبس 3 أشهر لشاب حرض على تعنيف الأساتذة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 يناير 2020 - 21:15

قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الأربعاء، بـ3 أشهر حبسا نافذا في حق بائع فواكه جافة حرض على الاعتداء على رجال ونساء التعليم، مع أداء غرامة بقيمة 10 آلاف درهم.

هذا وكانت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة البئر الجديد أوقفت المعني بالأمر، البالغ من العمر 21 سنة، أواخر دجنبر الماضي، إثر تورطه في التحريض على ارتكاب اعتداءات جسدية في حق الهيئة التعليمية.

وكان المشتبه فيه، الذي يعمل بائع فواكه جافة، نشر تسجيلا عبر أحد تطبيقات "الفيديو"، يحرض فيه على الهدر المدرسي ويدعو إلى ارتكاب اعتداءات جسدية في حق نساء ورجال التعليم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.