الحبس 3 أشهر لشاب حرض على تعنيف الأساتذة

هسبريس من الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بالجديدة، اليوم الأربعاء، بـ3 أشهر حبسا نافذا في حق بائع فواكه جافة حرض على الاعتداء على رجال ونساء التعليم، مع أداء غرامة بقيمة 10 آلاف درهم.

هذا وكانت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة البئر الجديد أوقفت المعني بالأمر، البالغ من العمر 21 سنة، أواخر دجنبر الماضي، إثر تورطه في التحريض على ارتكاب اعتداءات جسدية في حق الهيئة التعليمية.

وكان المشتبه فيه، الذي يعمل بائع فواكه جافة، نشر تسجيلا عبر أحد تطبيقات "الفيديو"، يحرض فيه على الهدر المدرسي ويدعو إلى ارتكاب اعتداءات جسدية في حق نساء ورجال التعليم.