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الرئيسية | حوادث | "سجين خطير" يفر من جناح الأمراض العقلية بتازة

"سجين خطير" يفر من جناح الأمراض العقلية بتازة

"سجين خطير" يفر من جناح الأمراض العقلية بتازة
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 16 يناير 2020 - 01:05

تمكن سجين احتياطيا، مساء الأربعاء، من الفرار من جناح الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى ابن باجة بتازة، قبل إعادته إليه بعدما تم ضبطه بمحيط المؤسسة المذكورة، بحسب ما أكده مديرها لهسبريس.

مصدر هسبريس أوضح أن المعني بالأمر تم تحويله، منذ سنوات، إلى مصلحة الأمراض النفسية والعقلية بمستشفى ابن باجة بتازة لدواع علاجية، مبرزا أن المريض استغل أشغال البناء التي توجد داخل هذا الجناح للتسلل إلى خارج أسوار المؤسسة.

وقد استنفر هذا الحادث المصالح الأمنية والطبية بمصلحة الأمراض النفسية والعقلية بالمركز الاستشفائي لتازة للبحث عن السجين المذكور، الذي يخضع للمراقبة القضائية لارتكابه جناية في حق الأصول، والقبض عليه.

وكان السجين الفار، الذي يعاني من اضطرابات نفسية حادة، قد أحيل على مستشفى ابن باجة من قبل استئنافية تازة على خلفية اقترافه لجريمة قتل في حق والده.

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