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الرئيسية | حوادث | إتلاف مخدرات ومواد مهربة بـ190 مليون درهم

إتلاف مخدرات ومواد مهربة بـ190 مليون درهم

إتلاف مخدرات ومواد مهربة بـ190 مليون درهم
مصطفى البكار
الأربعاء 15 يناير 2020 - 21:10

أشرفت النيابة العامة المختصة بابتدائية وادي الذهب، الأربعاء، على حرق وإتلاف مخدرات وسلع مهربة تفوق قيمتها المالية 190 مليون درهم جرى حجزها في عمليات أمنية متفرقة قامت بها مختلف المصالح الأمنية بتنسيق مع إدارة الجمارك بالمنطقة.

وسجلت هذه العملية التي حضرتها كافة السلطات المحلية بإقليم وادي الذهب، وتمت بالمطرح البلدي لمدينة الداخلة، إتلاف وحرق 16 طنا من مخدر الشيرا، و424 ألفا و824 علبة من السجائر، و16 طنا من مادة "المعسل"، إضافة إلى 5536 من الأقراص المهيجة، و7 كيلوغرامات من التبغ المطحون، و120 ألفا و241 وحدة من المفرقعات النارية، إلى جانب كميات أخرى من المواد الاستهلاكية الفاسدة.

وقال حميد شكيريدة، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، في تصريح له حول الموضوع، إن "عملية إتلاف هذه الكميات من المواد المحضورة والمهربة هي تتويج للمجهودات الجبارة المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية وأعوان إدارة الجمارك طيلة الأشهر الأربعة الماضية".

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