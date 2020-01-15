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الدرك يحجز كمية مهمة من المخدرات قرب العيون
الأربعاء 15 يناير 2020 - 21:25
على إثر عملية مداهمة، تمكنت فرقة من عناصر الدرك الملكي تابعة للمركز القضائي بالعيون، الأربعاء، من حجز كمية 300 كيلوغرام من مخدر الشيرا داخل أحد المستودعات الواقعة على بعد 30 كلم شرق المدينة ذاتها.
وأفاد مصدر هسبريس بأن هذه العملية أسفرت أيضا عن توقيف شخص داخل المستودع المذكور وبحوزته مبالغ مالية مهمة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل توقيف بقية المتورطين المفترضين في هذه القضية.