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الرئيسية | حوادث | تفكيك ورشة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية

تفكيك ورشة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية

تفكيك ورشة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية
هسبريس من الرباط
الخميس 16 يناير 2020 - 00:28

فككت لجنة مشتركة تتكون من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومصالح ولاية سلا والدرك الملكي، يوم 7 يناير الجاري، ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بدوار البراهمة، الكائن بالجماعة القروية عامر بسلا.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن لجنة المراقبة قامت خلال هذه العملية بحجز حوالي 2,3 طن من اللفافات والأكياس البلاستيكية، و196 كيلوغراما من المادة الأولية (البوليتيلين) المعبأة في أكياس ورقية مجهولة المصدر، إضافة إلى حجز أربع آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.

حري بالذكر أن عملية مراقبة أُجريت خلال شهر أكتوبر المنصرم بالولاية نفسها مكنت من تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية وحجز 2,4 طن من مادة البوليتيلين وأكياس بلاستيكية ممنوعة الاستعمال.

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