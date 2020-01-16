24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:23
|18:46
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التفريق بين الأمازيغ والعرب
- أندية أسفل الترتيب في إيطاليا تطلب خدمات بوربيعة
- فيدرالية تستنكر "ضرب مجهودات" الفرق المسرحية
- العقل الاقتصادي المغربي
- إغلاق مقاهي الدار البيضاء
الملك محمد السادس يزور ورش تأهيل "المدينة العتيقة للصويرة" (5.00)
- زيادة جديدة في المحروقات .. أسعار بيع الوقود ترهق الجيوب بالمملكة - (96)
- المغرب يشترط على تركيا التصنيع محلياً لإبقاء اتفاق التبادل الحر - (67)
- مصدر أمني يرفض ازدراء الشرطة.. "أصحاب مخالب وأقدام بوليس" - (65)
- الكثيري: المستعمر مهّد لتفريق الأمازيغ والعرب في الكتاب المدرسي - (63)
- دكاترة الوظيفة العمومية يسارعون الزمن للضغط على رئيس الحكومة - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تفكيك ورشة سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية
فككت لجنة مشتركة تتكون من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ومصالح ولاية سلا والدرك الملكي، يوم 7 يناير الجاري، ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بدوار البراهمة، الكائن بالجماعة القروية عامر بسلا.
ووفق بلاغ للوزارة، فإن لجنة المراقبة قامت خلال هذه العملية بحجز حوالي 2,3 طن من اللفافات والأكياس البلاستيكية، و196 كيلوغراما من المادة الأولية (البوليتيلين) المعبأة في أكياس ورقية مجهولة المصدر، إضافة إلى حجز أربع آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.
حري بالذكر أن عملية مراقبة أُجريت خلال شهر أكتوبر المنصرم بالولاية نفسها مكنت من تفكيك ورشة سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية وحجز 2,4 طن من مادة البوليتيلين وأكياس بلاستيكية ممنوعة الاستعمال.