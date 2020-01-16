إسبانيا توقف مغربيا بتهمة الانتماء إلى "داعش"

هسبريس من الرباط

أوقف الحرس المدني الإسباني، اليوم الخميس، شخصا يحمل الجنسية المغربية، للاشتباه في انتمائه إلى المنظمة الإرهابية "داعش".

وتم إلقاء القبض على المغربي البالغ من العمر 28 عاما في إطار عملية نفذت بالتعاون مع السلطات التركية، وذلك تبعاً لمذكرة اعتقال دولية أصدرتها ضده المحكمة المركزية التابعة للمحكمة الوطنية العليا، أعلى سلطة قضائية جنائية في إسبانيا، بناء على طلب من الحرس المدني، وفق ما جاء في بلاغ للأخير.

وأضاف البلاغ أن البحث الذي أجراه عملاء مصلحة الاستعلامات التابعة للحرس المدني مكن من تحديد موقع المتهم في منطقة في سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، مسجلا أن هذا الشخص، الذي تم تدريبه على المستويين العقائدي والعسكري، يمثل خطرا واضحا على أمن إسبانيا.

يذكر أن المعتقل "م.ق" كان يعيش في إسبانيا بين 2012 و2017، وبعد إقامته في دولة أوروبية أخرى تبنى الفكر المتطرف وقرر الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى جماعة "داعش" الإرهابية.