24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:42
|16:23
|18:46
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بوطيب يرفض التنازل عن مستحقات مادية للزمالك
- أندية أسفل الترتيب في إيطاليا تطلب خدمات بوربيعة
- ناشطة مغربيّة تخلقُ جدلَا في مليلية بسبب الحجاب
- هذه 3 وجبات خفيفة تساعد على التخلص من نزلات البرد
- السيارات الكهربائية تتصدر السوق العالمية في 2030
قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون (5.00)
- قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون - (48)
- لمياء .. سائقة "تريبورتور" تقدم خدمة غسل السيارات بالمحمدية - (47)
- البكوش: الصحراء لا تعيق الاتحاد المغاربي .. و"رهان الثورات" فاشل - (46)
- قضاء الاستئناف يؤيد سجن الرابور الكناوي بتهمة "إهانة الشرطة" - (43)
- "اللعب على الحبلين" .. عندما صوتت تركيا ضد الاستقلال الجزائري - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إسبانيا توقف مغربيا بتهمة الانتماء إلى "داعش"
أوقف الحرس المدني الإسباني، اليوم الخميس، شخصا يحمل الجنسية المغربية، للاشتباه في انتمائه إلى المنظمة الإرهابية "داعش".
وتم إلقاء القبض على المغربي البالغ من العمر 28 عاما في إطار عملية نفذت بالتعاون مع السلطات التركية، وذلك تبعاً لمذكرة اعتقال دولية أصدرتها ضده المحكمة المركزية التابعة للمحكمة الوطنية العليا، أعلى سلطة قضائية جنائية في إسبانيا، بناء على طلب من الحرس المدني، وفق ما جاء في بلاغ للأخير.
وأضاف البلاغ أن البحث الذي أجراه عملاء مصلحة الاستعلامات التابعة للحرس المدني مكن من تحديد موقع المتهم في منطقة في سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، مسجلا أن هذا الشخص، الذي تم تدريبه على المستويين العقائدي والعسكري، يمثل خطرا واضحا على أمن إسبانيا.
يذكر أن المعتقل "م.ق" كان يعيش في إسبانيا بين 2012 و2017، وبعد إقامته في دولة أوروبية أخرى تبنى الفكر المتطرف وقرر الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى جماعة "داعش" الإرهابية.