24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2318:4620:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الحبس 3 أشهر لشاب حرض على تعنيف الأساتذة (5.00)

  2. بشاعة الفضاء العمومي (5.00)

  3. تتويج باحث مغربي (5.00)

  4. المغرب يهزم الكونغو في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  5. قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إسبانيا توقف مغربيا بتهمة الانتماء إلى "داعش"

إسبانيا توقف مغربيا بتهمة الانتماء إلى "داعش"

إسبانيا توقف مغربيا بتهمة الانتماء إلى "داعش"
هسبريس من الرباط
الخميس 16 يناير 2020 - 19:16

أوقف الحرس المدني الإسباني، اليوم الخميس، شخصا يحمل الجنسية المغربية، للاشتباه في انتمائه إلى المنظمة الإرهابية "داعش".

وتم إلقاء القبض على المغربي البالغ من العمر 28 عاما في إطار عملية نفذت بالتعاون مع السلطات التركية، وذلك تبعاً لمذكرة اعتقال دولية أصدرتها ضده المحكمة المركزية التابعة للمحكمة الوطنية العليا، أعلى سلطة قضائية جنائية في إسبانيا، بناء على طلب من الحرس المدني، وفق ما جاء في بلاغ للأخير.

وأضاف البلاغ أن البحث الذي أجراه عملاء مصلحة الاستعلامات التابعة للحرس المدني مكن من تحديد موقع المتهم في منطقة في سوريا، بالقرب من الحدود مع تركيا، مسجلا أن هذا الشخص، الذي تم تدريبه على المستويين العقائدي والعسكري، يمثل خطرا واضحا على أمن إسبانيا.

يذكر أن المعتقل "م.ق" كان يعيش في إسبانيا بين 2012 و2017، وبعد إقامته في دولة أوروبية أخرى تبنى الفكر المتطرف وقرر الذهاب إلى سوريا للانضمام إلى جماعة "داعش" الإرهابية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.