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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف 13 متورطا في أعمال شغب بطنجة

الأمن يوقف 13 متورطا في أعمال شغب بطنجة

الأمن يوقف 13 متورطا في أعمال شغب بطنجة
هسبريس من الرباط
الخميس 16 يناير 2020 - 17:37

تمكنت المصالح الأمنية، التابعة لولاية أمن طنجة، من توقيف 13 شخصا، بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال شغب رياضي وحيازة أسلحة بيضاء والسكر العلني البين، والتراشق بالحجارة المقرون بإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة؛ وذلك على هامش مباراة كرة القدم التي جمعت، مساء أمس الأربعاء، بين فريقي الاتحاد الرياضي لطنجة والرجاء الرياضي البيضاوي.

وكانت هذه التدخلات الأمنية تمت عقب المباراة التي شهدت بعض أعمال الشغب، مسجلة خسائر مادية لحقت أربع سيارات في ملكية الدولة والخواص، علاوة على إصابات وجروح في صفوف القوات العمومية، تمثلت في إصابة ثلاثة عناصر للأمن الوطني بجروح خفيفة تلقوا إثرها الإسعافات الضرورية وغادروا المستشفى، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت إجراء المراقبة؛ وذلك على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكشف كل الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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