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الرئيسية | حوادث | الحبس النافذ لمفتش شرطة ممتاز بتهمة الاغتصاب

الحبس النافذ لمفتش شرطة ممتاز بتهمة الاغتصاب

الحبس النافذ لمفتش شرطة ممتاز بتهمة الاغتصاب
هسبريس من ورزازات
الخميس 16 يناير 2020 - 19:35

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الخميس، بالحبس النافذ في حق "ر.أ"، وهو مفتش شرطة ممتاز يعمل بمفوضية الشرطة بتنغير، بعد متابعته بتهمة الاغتصاب والسرقة من طرف الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها.

ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر أمنية مطلعة لهسبريس فإن المحكمة حكمت على الشرطي المتهم بسنة حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، وتحمليه الصائر مجبرا في الأدنى.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات توصلت بشكاية من سيدة تتهم فيها مفتش الشرطة باغتصابها، وشكاية أخرى تتهم الموظف نفسه بالسرقة، ما دفعها إلى تحريك مسطرة المتابعة في حقه.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الموظف الأمني نفسه توبع في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات من أجل "الاغتصاب والسرقة"، وتم إيداعه السجن المحلي، الإثنين الماضي، بعد توفر النيابة العامة على مجموعة من الأدلة التي تدينه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - makaveli الخميس 16 يناير 2020 - 19:40
غاني اغنية تخد 3سنوات الغتصب وسرق تاخد عام فهم تصطة!!!
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20
2 - هشام الخميس 16 يناير 2020 - 19:46
في بلاد الكفر إغتصاب ،5 سنوات و في بلاد المسلمين إغتصاب سنة حلل وناقش.
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21
3 - rachid الخميس 16 يناير 2020 - 19:47
حاميها حراميها الاغتصاب والسرقة سنة اش هذ الحكم وهذ القانون الاغتصاب خمسة سنوات والسرقة سنتين المجموع سبع سنوات خافو الله ياقضات المغرب
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4 - عبد ربه الخميس 16 يناير 2020 - 19:52
حاميها حراميها الفقيه الذي نترجى فقهه يدخل المسجد ببغلته وبلغته النجسة تحية للسيدتين وتحية لوكيل الملك بورزازات وتحية القاضي وتحية للسجن المحلي الذي إستقبله والذي أتمنى أن يكون يعامله كباقي السجناء
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9
5 - houlet packard الخميس 16 يناير 2020 - 19:55
نتمنى أن يكون القانون فوق الجميع. تلك دولة القانون
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7
6 - Moussa الخميس 16 يناير 2020 - 19:56
All that, rape and robbery, and he is only getting one year?!!!! And the kid that sang a song got three years!!!!!
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8
7 - مريريكشي الخميس 16 يناير 2020 - 20:08
الإغتصاب والسرقة يعتبران جناية ، والجاني رجل سلطة إستغل وظيفته، وبالتالي من المفروض أن تكون العقوبة أكثر من سنة. ولكم واسع النظر
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22
8 - حسبنا الله ونعم الوكيل الخميس 16 يناير 2020 - 20:08
قمة الظلم والإحتقار لإنسانية المواطن المغربي، سرقة واغتصاب والمكافأة سنة سجن واحدة فقط.
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