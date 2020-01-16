مداهمات تحجز 457 نرجيلة ومعدات للقمار بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت المصالح الأمنية بولاية أمن فاس، في الآونة الأخيرة، بتنسيق مع السلطات المحلية، من مداهمة 18 مقهى تعمل على تقديم النرجيلة للزبناء أو تقوم بتنظيم الرهان ولعب القمار بدون رخصة.

هذه العمليات الأمنية، التي همت 16 مقهى لتقديم النرجيلة، أسفرت، وفق ما أكدته ولاية أمن فاس، عن توقيف 4 أشخاص يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل قضايا مختلفة، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص اشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بحمل السلاح الأبيض بدون مبرر قانوني، والسكر العلني، واستهلاك المخدرات.

مصدر هسبريس أشار إلى أن هذه المداهمات مكنت، كذلك، من حجز 457 نرجيلة، و8 كيلوغرامات من مادة "المعسل"؛ فضلا عن أجهزة ومعدات إلكترونية موسيقية ومكبرات صوت، تشكل مصدر إزعاج للساكنة المجاورة.

وخلال الفترة نفسها، يضيف المصدر الأمني، تمت مداهمة مقهيين لتسيير وتنظيم الرهان على سباق الخيول والقمار بدون رخصة. وأسفرت العمليتان عن توقيف مسيري الفضاءين، وحجز أجهزة إلكترونية، وأوراق لعب القمار، فضلا عن مبالغ مالية مهمة محصلة من مزاولة هذه الأنشطة غير القانونية.

وتم إخضاع الموقوفين خلال هذه العمليات لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، حسب المصدر ذاته.