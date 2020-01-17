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كُتّاب وآراء
جمارك ميناء الناظور تحجز "هواتف ذكية مهربة"
حجزت العناصر الجمركية العاملة بميناء الناظور 100 هاتف نقال ذكي من النوع الفاخر في حالة جديدة، كانت مخبأة بعناية بالمكان المخصص للعجلة الاحتياطية لسيارة سياحية مرقمة بإسبانيا كان يقودها عشريني رفقة شخص آخر.
وقد تم حجز البضاعة، بينما تمت إحالة السائق ومرافقه، المقيمين بالديار الإسبانية، في حالة اعتقال، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، على الضابطة القضائية من أجل الوقوف على امتدادات هذه القضية.
يذكر أن هذه العملية جاءت في أعقاب عملية نوعية سابقة تم خلالها حجز مجموعة من الهواتف النقالة مخبأة أيضا على مستوى العجلة الاحتياطية لحافلة مخصصة للنقل الدولي للمسافرين.