24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مجموعة "بوجو ستروين" تراهن على مصنع القنيطرة (5.00)

  2. عمالة العرائش تحتفي بـ"يوم المهندس المعماري"‎ (5.00)

  3. انطلاق أشغال مشروع لحماية وزان من الفيضانات (5.00)

  4. بكتب اسمَك يا حبيبي عَ جُدرَان الحَمْرَاء! (4.67)

  5. قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | محكمة العيون توزع 126 سنة سجنا على عصابة

محكمة العيون توزع 126 سنة سجنا على عصابة

محكمة العيون توزع 126 سنة سجنا على عصابة
مصطفى البكار
الجمعة 17 يناير 2020 - 12:33

وزعت محكمة الاستئناف بالعيون 126 سنة من السجن على 11 شخصا من أفراد العصابة التي روعت المدينة نهاية شهر أكتوبر الماضي، المتابعين على خلفية تورطهم في ارتكاب جنايات متعلقة بـ"إضرام النار وتكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح وحيازة ذخيرة وأسلحة دون مبرر"، إضافة إلى "تقديم الدعم لمساهمين في عصابة وإهانة موظفين عموميين وارتكاب العنف في حقهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية واستعمال سيارة بصفائح مزورة".

وقضت هيئة الحكم بإدانة "ف. م" و"ا. أ" و"ا. ف" و"م. ط" بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وقضت في حق "ب. أ" بعشر سنوات سجنا نافذا، كما حكمت على "ل. ع" و"ب. م" و"خ. أ" و"ت. أ" بثماني سنوات سجنا نافذا لكل منهم، فيما أدانت "أ. ك" بسنتين حبسا نافذا، و"أ. ع" بالعقوبة ذاتها لكن في حدود سنة ونصف السنة من الحبس النافذ.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مطلع نونبر الماضي، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية إضرام النار عمدا بأحد المنازل ومحاولة دهس موظفي شرطة بواسطة سياراتهم في إطار تصفية حسابات بين أفراد شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الوطني الحر الجمعة 17 يناير 2020 - 13:19
تحروا وتقصوا واجتنبوا الظلم رحمكم الله...

ثم الصرامة والصرامة والشطط كل الشطط، في استصدار أحكام بالغة القسوة في حق كل المجرمين، سواءا مجرمي الحق العام أو السياسة أو المال.

لا يمكن لأي بلد أن يسود فيه الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي هو شرط للتنمية والإزهار، إذا لم يثم تنظيفه من كل أنواع الإجرام وخاصة منها التي تهدد أمن الناس وتمس بأعراضهم وممتلكاتهم وكذا الجرائم المالية والفساد الذي ينخر البلد.

يجب أن نحقق ديكتاتورية القانون التي تقتضي بكل بساطة تطبيقه بصرامة شديدة دون أن تأخذنا العاطفة ولا محاباة... واخا ويتنشق الشعب كولو ويبقا غير ألف شخص صالحين في هاد البلاد !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - مغربي مغترب الجمعة 17 يناير 2020 - 13:27
هؤلاء المرتزقة كانوا ممولين من طرف عصابة الجزائر والرابوني وعلى الدولة أن تكون حازمة مع بعض مرتزقة الداخل وخصوصا أولئك الذين يسافرون بكل حرية لحضورما يسمى مؤتمر مرتزقة بوليساريو والمشاركة في الندوات المأجورة بالجزائر ..هؤلاء العملاء يجب محاكمتهم أيضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.