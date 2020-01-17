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كُتّاب وآراء
محكمة العيون توزع 126 سنة سجنا على عصابة
وزعت محكمة الاستئناف بالعيون 126 سنة من السجن على 11 شخصا من أفراد العصابة التي روعت المدينة نهاية شهر أكتوبر الماضي، المتابعين على خلفية تورطهم في ارتكاب جنايات متعلقة بـ"إضرام النار وتكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح وحيازة ذخيرة وأسلحة دون مبرر"، إضافة إلى "تقديم الدعم لمساهمين في عصابة وإهانة موظفين عموميين وارتكاب العنف في حقهم، وإخفاء شيء متحصل عليه من جناية واستعمال سيارة بصفائح مزورة".
وقضت هيئة الحكم بإدانة "ف. م" و"ا. أ" و"ا. ف" و"م. ط" بعشرين سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، وقضت في حق "ب. أ" بعشر سنوات سجنا نافذا، كما حكمت على "ل. ع" و"ب. م" و"خ. أ" و"ت. أ" بثماني سنوات سجنا نافذا لكل منهم، فيما أدانت "أ. ك" بسنتين حبسا نافذا، و"أ. ع" بالعقوبة ذاتها لكن في حدود سنة ونصف السنة من الحبس النافذ.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون تمكنت، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مطلع نونبر الماضي، من توقيف عشرة أشخاص، من بينهم فتاة، للاشتباه في تورطهم في قضية إضرام النار عمدا بأحد المنازل ومحاولة دهس موظفي شرطة بواسطة سياراتهم في إطار تصفية حسابات بين أفراد شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
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تعليقات الزوّار (2)
ثم الصرامة والصرامة والشطط كل الشطط، في استصدار أحكام بالغة القسوة في حق كل المجرمين، سواءا مجرمي الحق العام أو السياسة أو المال.
لا يمكن لأي بلد أن يسود فيه الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي هو شرط للتنمية والإزهار، إذا لم يثم تنظيفه من كل أنواع الإجرام وخاصة منها التي تهدد أمن الناس وتمس بأعراضهم وممتلكاتهم وكذا الجرائم المالية والفساد الذي ينخر البلد.
يجب أن نحقق ديكتاتورية القانون التي تقتضي بكل بساطة تطبيقه بصرامة شديدة دون أن تأخذنا العاطفة ولا محاباة... واخا ويتنشق الشعب كولو ويبقا غير ألف شخص صالحين في هاد البلاد !