حبس طيار إسباني 4 سنوات للاتجار بالمخدرات

هسبريس من الرباط

تم، اليوم الخميس، الحكم على الطيار الإسباني من أصل مكسيكي "ألبيرتو مارتينيز طافيرا" بـ4 سنوات حبسا نافذا وعشرة آلاف درهم غرامة، إضافة إلى أداء حوالي 10 ملايين درهم لفائدة الجمارك.

وكان المعني بالأمر، البالغ من العمر 43 سنة، قد تورط في هبوط اضطراري بواسطة طائرة هليكوبتر بمنطقة سبت زينات نواحي أصيلة خلال تهريبه للممنوعات.

وكانت طائرة هليكوبتر إسبانية قد سقطت، شهر شتنبر الماضي، بدوار "الصفاصفة" على بُعد 8 كيلومترات من أصيلا، وتمكنت حينها عناصر الدرك الملكي من توقيف الطيار الإسباني للاشتباه في ارتباط الحادث بقضايا الاتجار الدولي بالمخدرات‎.