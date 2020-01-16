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كُتّاب وآراء
المحكمة تتابع تلميذ "عاش الشعب" في حالة سراح
وافقت استئنافية مكناس، مساء الخميس، على إخلاء سبيل التلميذ أيوب محفوظ وتمتيعه بالسراح المؤقت، وذلك بعد قضائه لحوالي 20 يوما بسجن تولال 2 على خلفية إدانته ابتدائيا بالحبس النافذ في قضية نشره لمقطع من أغنية "عاش الشعب" على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك".
وكانت ابتدائية مكناس قد أدانت، منتصف شهر دجنبر المنصرم، التلميذ أيوب، الذي يبلغ من العمر 18 سنة ويتابع دراسته بالثانية بكالوريا بالثانوية التأهيلية محمد الخامس بويسلان، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة خمسة آلاف درهم بعد مؤاخذته بتهمة "القذف وإهانة مؤسسات ورموز الدولة".
في غضون ذلك، قال المحامي إبراهيم حمان، في تصريح لهسبريس، إن دفاع التلميذ أيوب محفوظ تقدم في جلسة اليوم بطلب عارض لتمتيع موكله بالسراح المؤقت، وذلك لتوفره على جميع ضمانات الحضور، ومنها متابعته للدراسة وغياب سوابق قضائية لديه.
المحامي إبراهيم حمان، الذي تولى الدفاع عن أيوب محفوظ في المرحلة الاستئنافية، أوضح أن المحكمة استجابت لطلب هيئة الدفاع، مبرزا أن المعني بالأمر، الذي ستعقد يوم الاثنين المقبل جلسة محاكمته، التحق، الليلة، بمنزل أسرته بعد استكمال الإجراءات القانونية للإفراج عنه من طرف المؤسسة السجنية التي كان يقبع فيها.