تخريب مستشفى يوقع بشقيقين بالفقيه بنصالح

حميد رزقي

أحالت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الفقيه بن صالح على النيابة العامة المختصة بالمدينة نفسها، شقيقين يبلغان من العمر 32 و36 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بإلحاق خسائر مادية بملك الدولة وعرقلة سير العمل داخل مؤسسة عمومية والسب والشتم والتهديد.

وأفاد مصدر أمني بأنه جرى توقيف الشقيقين المشتبه فيهما على خلفية قيامهما بتعريض الطاقم الطبي بالمستشفى الإقليمي بمدينة الفقيه بن صالح للسب والشتم وإلحاق خسائر مادية ببعض تجهيزات المستشفى، وذلك بعدما حضرا برفقة والدتهما التي كانت تشكو من عارض صحي بغرض تلقي العلاج بعين المكان، قبل أن يرتكبان الأفعال الإجرامية المذكورة.

وقد تمّ إخضاع المشتبه فيهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما تم الاحتفاظ بأحدهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك قبل تقديمهما معا أمام النيابة العامة صباح اليوم الخميس.