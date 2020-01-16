توقيف متورطين في السطو على عيادات بالرباط

هسبريس من الرباط

أوقفت عناصر فرقة محاربة العصابات بمدينة الرباط، مساء الخميس، شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قضى 20 سنةً سجنا نافذا من أجل القتل العمد، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقتين بالعنف استهدفتا عيادتين لطب النساء بالمدينة ذاتها.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن ولاية أمن الرباط كانت قد باشرت، صباح وزوال الخميس، إجراءات معاينة عمليتين للسرقة استهدفتا عيادتين لطب النساء، باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه المتمثل في تصفيد المستخدمات وسلبهن هواتف محمولة شخصية ومبالغ مالية.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات الأمنية المكثفة أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة سلا، وحجز السكين المستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم في وقت لاحق من مساء اليوم ذاته توقيف الفتاة المتورطة بحي العكاري، التي كان يتحدد دورها في ولوج العيادة على أنها مريضة قبل أن ترصد المكان جيدا وتتصل بالجناة بعدما تتأكد من غياب كاميرا المراقبة وعدم وجود رجال.