24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2318:4620:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. بشاعة الفضاء العمومي (5.00)

  2. المغرب يهزم الكونغو في بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد (5.00)

  3. قنصليات جديدة تستقر بالصحراء .. غينيا بالداخلة والغابون بالعيون (5.00)

  4. محكمة مراكش تؤجّل ملف مدير الوكالة الحضرية (5.00)

  5. منتجات نباتية تهدد صحة المغاربة .. ووزارة الفلاحة تُشدد المراقبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في السطو على عيادات بالرباط

توقيف متورطين في السطو على عيادات بالرباط

توقيف متورطين في السطو على عيادات بالرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 16 يناير 2020 - 23:30

أوقفت عناصر فرقة محاربة العصابات بمدينة الرباط، مساء الخميس، شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قضى 20 سنةً سجنا نافذا من أجل القتل العمد، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقتين بالعنف استهدفتا عيادتين لطب النساء بالمدينة ذاتها.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن ولاية أمن الرباط كانت قد باشرت، صباح وزوال الخميس، إجراءات معاينة عمليتين للسرقة استهدفتا عيادتين لطب النساء، باستعمال الأسلوب الإجرامي نفسه المتمثل في تصفيد المستخدمات وسلبهن هواتف محمولة شخصية ومبالغ مالية.

وأضاف المصدر أن الأبحاث والتحريات الأمنية المكثفة أسفرت عن تشخيص هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة سلا، وحجز السكين المستخدم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، بينما تم في وقت لاحق من مساء اليوم ذاته توقيف الفتاة المتورطة بحي العكاري، التي كان يتحدد دورها في ولوج العيادة على أنها مريضة قبل أن ترصد المكان جيدا وتتصل بالجناة بعدما تتأكد من غياب كاميرا المراقبة وعدم وجود رجال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.