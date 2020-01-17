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حجز كمية مهمة من السجائر والمعسل بأكادير
الجمعة 17 يناير 2020 - 14:27
حجزت عناصر من الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، 1396 كيلوغراما من مادة "المعسل" و210 آلاف سيجارة.
ووفق مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية، فإن البضاعة المحجوزة لم تكن خاضعة للمراقبة الصحية، حيث عثر عليها مخبأة داخل مستودع في حي "الهدى" بمدينة أكادير.
وتندرج هذه العملية، وفق المصدر عينه، في إطار "إستراتيجية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمكافحة التهريب وكافة أنواع الغش حماية للمستهلك"، وقد تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبمساعدة من جهاز الأمن الوطني.