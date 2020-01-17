24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4216:2418:4720:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مجموعة "بوجو ستروين" تراهن على مصنع القنيطرة (5.00)

  2. عمالة العرائش تحتفي بـ"يوم المهندس المعماري"‎ (5.00)

  3. انطلاق أشغال مشروع لحماية وزان من الفيضانات (5.00)

  4. بكتب اسمَك يا حبيبي عَ جُدرَان الحَمْرَاء! (4.67)

  5. تخريب مستشفى يوقع بشقيقين بالفقيه بنصالح (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز كمية مهمة من السجائر والمعسل بأكادير

حجز كمية مهمة من السجائر والمعسل بأكادير

حجز كمية مهمة من السجائر والمعسل بأكادير
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 يناير 2020 - 14:27

حجزت عناصر من الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بأكادير، 1396 كيلوغراما من مادة "المعسل" و210 آلاف سيجارة.

ووفق مصدر مسؤول بالمديرية الجهوية، فإن البضاعة المحجوزة لم تكن خاضعة للمراقبة الصحية، حيث عثر عليها مخبأة داخل مستودع في حي "الهدى" بمدينة أكادير.

وتندرج هذه العملية، وفق المصدر عينه، في إطار "إستراتيجية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لمكافحة التهريب وكافة أنواع الغش حماية للمستهلك"، وقد تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبمساعدة من جهاز الأمن الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.