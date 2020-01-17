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الرئيسية | حوادث | الشرطة توقف متورطا في هتك عرض قاصرين

الشرطة توقف متورطا في هتك عرض قاصرين

الشرطة توقف متورطا في هتك عرض قاصرين
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 يناير 2020 - 18:28

أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، مساء أمس الخميس، ثلاثينيا يعمل تقنيا بجماعة ترابية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أطفال قاصرين.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بشكايات أولياء أمور الضحايا القاصرين، والتي أجمعت على الاشتباه في استدراج المشتكى به ليلاً للضحايا إلى منطقة قريبة من حي المطار بمدينة الجديدة، بهدف هتك أعراضهم بدون عنف؛ وهو ما استدعى القيام بسلسلة من الأبحاث الميدانية التي مكنت من تحديد هوية المشتبه به وإيقافه، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الثلاثيني المعني.

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