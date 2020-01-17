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الرئيسية | حوادث | شبكة لترويج المخدرات تسقط في قبضة الأمن‬

شبكة لترويج المخدرات تسقط في قبضة الأمن‬

شبكة لترويج المخدرات تسقط في قبضة الأمن‬
هسبريس من تطوان
الجمعة 17 يناير 2020 - 16:40

تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، الجمعة، من تفكيك شبكة منظمة ومتخصصة في ترويج المخدرات القوية مكونة من أربعة أشخاص.

وجاءت عملية التوقيف بعد تتبع ومراقبة ونصب كمين محكم بمنطقة سيدي البهروري؛ وذلك في إطار الحملات اليومية التي تباشرها فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، لمحاربة جميع مظاهر الجريمة، وخصوصا منها ما يتعلق بترويج المخدرات بجميع أصنافها والاتجار بها.

وجرى وضع الموقوفين الأربعة، وهم من ذوي السوابق القضائية في ترويج المخدرات ومبحوث عنهم في قضايا متعددة، تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل كشف باقي المتورطين المحتملين.

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