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الرئيسية | حوادث | "الشيرا" تورط مسافرا بالمحطة الطرقية في تطوان‬

"الشيرا" تورط مسافرا بالمحطة الطرقية في تطوان‬

"الشيرا" تورط مسافرا بالمحطة الطرقية في تطوان‬
هسبريس من تطوان
الجمعة 17 يناير 2020 - 19:40

تمكنت مصالح الأمن بمدينة تطوان من توقيف شخص بالمحطة الطرقية متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشيرا، مخبأة بعناية داخل حقيبة سفر.

ووفق مصدر لهسبريس فقد جرى توقيف المعني بالأمر وبحوزته ثلاثون صفيحة من مخدر الشيرا، يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 3 كيلوغرامات، كان ينوي السفر بها عبر وسيلة للنقل العمومي.

وحسب المصدر ذاته فقد أحيل المعني على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان من أجل تعميق الأبحاث معه، ووضع رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات التي تقوم بها مصالح الأمن بولاية تطوان بهدف تجفيف منابع ترويج المخدرات القوية، وتفكيك الشبكات المنظمة التي تنشط في هذا النوع من الجريمة.

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