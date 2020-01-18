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كُتّاب وآراء
ترويج "إكستازي" و"الكيف" يورّط أشخاصا بمكناس
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، إثر الاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية، وفق ما ذكرته ولاية أمن مكناس، عن حجز 830 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات و900 غرام من مسحوق مخدر "الكيف"، علاوة على سيارة، ومبلغ مالي يشتبه بكونه متحصلا عليه من عملية الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
مصدر هسبريس أشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يضيف المصدر ذاته.