24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2418:4820:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. وفاة الفنانة المصرية نادية رفيق عن 85 عاما (5.00)

  2. الملك يسلّم جائزة محاربة الأمية في المساجد (5.00)

  3. الممتلكات العامة (5.00)

  4. الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر أصباغ الوشم (5.00)

  5. احتفاء بإعدادية حازت على جائزة إماراتية للاستدامة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إجهاض تهريب كمية ضخمة من المخدرات بأكادير

إجهاض تهريب كمية ضخمة من المخدرات بأكادير

إجهاض تهريب كمية ضخمة من المخدرات بأكادير
هسبريس من الرباط
السبت 18 يناير 2020 - 10:40

أجهضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عملية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وحجز ما مجموعه طنين و230 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وجرى تنفيذ هذه العملية النوعية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في أحد الأحياء السكنية بمدينة أكادير، حيث تم ضبط الشاحنة المحملة بالمخدرات المحجوزة، والتي كانت ملفوفة في 112 رزمة.

كما أوقفت العناصر الأمنية التابعة للمصلحة سالفة الذكر ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 50 و57 سنة؛ بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز سيارة وشاحنة أخرى، علاوة على 14 هاتفا نقالا.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لرصد كل الامتدادات الوطنية والدولية والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين مع شبكات إجرامية، فضلا عن ضبط وتوقيف كل المتورطين الضالعين في تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.