إجهاض تهريب كمية ضخمة من المخدرات بأكادير

هسبريس من الرباط

أجهضت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، عملية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وحجز ما مجموعه طنين و230 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وجرى تنفيذ هذه العملية النوعية، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، في أحد الأحياء السكنية بمدينة أكادير، حيث تم ضبط الشاحنة المحملة بالمخدرات المحجوزة، والتي كانت ملفوفة في 112 رزمة.

كما أوقفت العناصر الأمنية التابعة للمصلحة سالفة الذكر ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 50 و57 سنة؛ بينما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز سيارة وشاحنة أخرى، علاوة على 14 هاتفا نقالا.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ لرصد كل الامتدادات الوطنية والدولية والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين مع شبكات إجرامية، فضلا عن ضبط وتوقيف كل المتورطين الضالعين في تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات.