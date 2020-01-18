فيديو "خليجي طنجة" يجلب سخطا عارما ومطالب بترتيب المسؤوليات

هسبريس من الرباط

مرة أخرى، يحتدم النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص تصوير الأشخاص دون علمهم؛ فقد أثار فيديو بثه شخص على قناة "يوتوب"، وهو يستدرج فتاة من مدينة طنجة، مستعملا لكنة ولباسا خليجيين، سخط العديدين ممن طالبوا بضرورة بتّ المصالح المختصة في الواقعة.

ولم تستسغ الفعاليات الحقوقية، خاصة النسوية منها، على امتداد اليومين السابقين، الطريقة التي تعامل فيها ملتقط الفيديو مع المرأة المغربية، حيث مضى نحو مزيد من تكريس صور نمطية خاطئة حول إقبال النساء المغربيات على استحسان الحديث مع رجال خليجيين.

ويظهر الفيديو شابة مغربية، وهي ترفض الحديث مع شاب آخر حدثها بالدارجة المحلية، ليعود بعدها بسيارة فاخرة وبلباس "خليجي"، واعدا إياها بالزواج واقتناء سيارة لها؛ وهو ما تعاطت معه الفتاة بتردد أحيانا، وقبول تارة أخرى.

وتشكك العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي في صحة الفيديو الملتقط، وكونه مجرد مشاهد تمثيلية لا غير؛ لكن هذا لم يمنع من المطالبة بمتابعة الشخص الذي بث الفيديو على قناته بموقع "يوتوب"، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.

محمد الهيني، المحامي بهيئة تطوان، أورد أن الفيديو يمكن تحميله عديدا من الفصول بداية بالسب والقذف؛ لكنه يتعلق أساسا بجريمة أخذ وبث أقوال وصور شخص دون موافقته، وهو ما يعد تشهيرا تصل عقوبته الحبسية إلى ثلاث سنوات".

وأضاف الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الفيديو مس بشكل فظيع كرامة المرأة المغربية، مطالبا بضرورة تحرك وكيل الملك بمحكمة طنجة قصد تحري الواقعة وترتيب المسؤوليات، وزاد: ملتقط الفيديو تجاوز كل الحدود مع المغربيات".

وأوضح المحامي المغربي أن "الفيديو لا علاقة له إطلاقا بالضحك أو السخرية أو المزاح، بل هو جريمة إساءة"، مطالبا "المواطنين بمزيد من الحذر؛ لأن القانون لا يتسامح مع مثل هذه التجاوزات، مهما اختلفت النيات".

ويعاقب الفصل 1-447 بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

ويعاقب بالعقوبة نفسها من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء وجوده في مكان خاص، دون موافقته.

كما ينص الفصل 2 – 447 على المعاقبة بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.