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كُتّاب وآراء
3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول"
عرضت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية بوزنيقة، اليوم السبت، ثلاثة قاصرين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة على أنظار النيابة العامة المختصة، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم؛ للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اعتراض السبيل والسرقة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن الجانحين الثلاثة كانوا يعترضون سبيل المارة، ويعمدون إلى سرقة أغراضهم، بعد تحريض كلب من فصيلة شرسة "بيتبول" عليهم، قبل أن تتمكن مصالح الأمن من توقيفهم بعد تشخيص هوياتهم انطلاقا من الأوصاف التي أدلى بها الضحايا.
وكانت النيابة العامة المختصة قد أمرت بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير المراقبة المحروسة لفائدة البحث التمهيدي، مع تدوين أقوالهم في محاضر قانونية؛ للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.