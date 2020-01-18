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كُتّاب وآراء
جثة مواطن فرنسي تستنفر الضابطة القضائية بسطات
استنفرت مصالح الشرطة والسلطة المحلية بسطات عناصرها، اليوم السبت، بعد العثور على مواطن من جنسية فرنسية جثة هامدة بأحد المنازل الكائنة بإقامة حب الملوك بشارع بوشعيب بن البصير بمدينة سطات.
المواطن الفرنسي "ب. د"، المزداد سنة 1959 بمدينة ليون الفرنسية، عثر على جثته بمنزل صديق مغربي، في ظروف شكّلت منطلقا لبحث من قبل عناصر الضابطة القضائية للشرطة بأمر من النيابة العامة المختصة.
ووفق مصادر هسبريس فإن الفرنسي كان قد أعلن اعتناق الإسلام مؤخّرا، واختار "عبد الله" اسما له، وكان ينوي الزواج من إحدى المغربيات.
وأردفت المصادر نفسها أن النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات أعطت تعليماتها لعناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية بمعاينة جثة الهالك، ونقلها عبر سيارة نقل الأموات نحو مستودع حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية قصد إخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح لتحديد سبب الوفاة وإجلاء جميع الظروف المحيطة بها.