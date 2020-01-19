24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:2913:4316:2518:4920:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الممتلكات العامة (5.00)

  2. 3 قاصرين يسرقون المارة باستعمال كلب "بيتبول" (5.00)

  3. رصيف الصحافة: القصر الملكي في أكادير يتحوّل إلى منتجع سياحي فخم (5.00)

  4. المغرب ينتقد ألمانيا ويرفض الإقصاء من "مؤتمر برلين" حول ليبيا (5.00)

  5. "الأشراف" زمن المرينيين .. قوة دينية تضفي الشرعية على السلطة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تناول مادة سامة يرسل شابة إلى العناية المركزة

تناول مادة سامة يرسل شابة إلى العناية المركزة

تناول مادة سامة يرسل شابة إلى العناية المركزة
إبراهيم الحافظون من سطات
الأحد 19 يناير 2020 - 00:11

أفادت مصادر هسبريس بأن شابة عشرينية نقلت في حالة صحية حرجة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بعد تناولها مادّة سامة في محاولة منها لإنهاء حياتها.

مصادر هسبريس أضافت أن الشابة" ن. ن" في عقدها الثاني، المنحدرة من مدينة سطات، جرى نقلها عبر سيارة إسعاف نحو المستشفى، حيث قرر الطبيب المداوم إدخالها قسم العناية المركّزة قصد تلقي علاج خاص نظرا لخطورة حالتها الصحية.

عناصر الضابطة القضائية بأمن ولاية سطات فتحت بحثا تمهيديا في الحادث لتحديد أسباب وظروف إقدام الشابة على محاولة الانتحار، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.