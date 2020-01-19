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كُتّاب وآراء
تناول مادة سامة يرسل شابة إلى العناية المركزة
أفادت مصادر هسبريس بأن شابة عشرينية نقلت في حالة صحية حرجة إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، بعد تناولها مادّة سامة في محاولة منها لإنهاء حياتها.
مصادر هسبريس أضافت أن الشابة" ن. ن" في عقدها الثاني، المنحدرة من مدينة سطات، جرى نقلها عبر سيارة إسعاف نحو المستشفى، حيث قرر الطبيب المداوم إدخالها قسم العناية المركّزة قصد تلقي علاج خاص نظرا لخطورة حالتها الصحية.
عناصر الضابطة القضائية بأمن ولاية سطات فتحت بحثا تمهيديا في الحادث لتحديد أسباب وظروف إقدام الشابة على محاولة الانتحار، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.