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الرئيسية | حوادث | حجز 23 طنا من الملابس المهربة بمدخل تزنيت

حجز 23 طنا من الملابس المهربة بمدخل تزنيت

حجز 23 طنا من الملابس المهربة بمدخل تزنيت
مصطفى البكار
الأحد 19 يناير 2020 - 05:44

تمكنت عناصر الأمن الوطني العاملة بالسد القضائي بمدخل مدينة تزنيت من حجز شاحنة محملة بحوالي 23 طنا من الملابس المهربة، عبارة عن بذلات وأحذية رياضية مهربة.

هذه الكمية من الألبسة المهربة كانت مخبأة بإحكام داخل الشاحنة المقطورة، بينما العملية أسفرت عن توقيف السائق بعد أن حاول إرشاء عناصر الأمن، مشيرة إلى أنه وضع تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

يذكر أن هذه العملية هي الثانية من نوعها التي تعرفها الطريق الوطنية رقم 1 بنفوذ إقليم تزنيت، بعدما نجحت فرقة من كوكبة دراجي الدرك الملكي قبل أيام في إحباط تهريب كمية من المواد الغذائية على مستوى نقطة التفتيش الواقعة بجماعة الركادة.

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