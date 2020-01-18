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كُتّاب وآراء
انقلاب شاحنة ينهي حياة شخصين في إقليم أزيلال
لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة في حادثة سير وقعت، مساء اليوم السبت، بقنطرة على وادي العبيد بدوار سبت العثامنة في إقليم أزيلال إثر انقلاب شاحنة لنقل مواد البناء.
ورجحت مصادر مطلعة أن تكون الحادثة نتجت عن عدم تحكم السائق في الشاحنة، مما تسبب في مصرع شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى الجهوي لبني ملال لتلقي العلاجات الضرورية، في حين تم نقل جثتي الضحيتين إلى قسم الأموات، في انتظار تعليمات النيابة العامة المختصة.
وذكرت المصادر ذاتها أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما هما السائق الذي ينحدر من دوار بوقارون، وشاب آخر يقطن بدوار بوتغرار بجماعة أرفالة بإقليم أزيلال.
الحادث استنفر درك إمداحن، الذي انتقلت عناصره إلى المكان المحدد من أجل إغاثة المصابين. كما خلف أيضا استياء المواطنين، حسب ما أورده المستشار محمد بلكيور، الذي أكد في اتصال بالجريدة أنه سبق له أن طالب بالإنارة للقنطرة من أجل تفادي هذه المآسي لكن بدون جدوى.