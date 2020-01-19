ارتفاع حصيلة قتلى حادثة انقلاب شاحنة بأزيلال

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

ارتفعت حصيلة قتلى حادثة انقلاب شاحنة على مستوى قنطرة وادي العبيد بدوار سبت العثامنة بجماعة آرفالة، إقليم أزيلال، إلى أربعة أشخاص، بعدما لفظ شخصان آخران أنفاسهما ليلة أمس السبت بالمستشفى الجهوي ببني ملال.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مساء يوم السبت، حيث اهتزت ساكنة دوار سبت العثامنة بجماعة أرفالة على وقع انقلاب شاحنة لنقل مواد البناء، كان على متنها خمسة ركاب، من ضمنهم السائق.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما فور وقوع الحادث، فيما تم نقل ثلاثة أشخاص آخرين إلى المستشفى الجهوي ببني ملال، واحد منهم لفظ أنفاسه قبل بلوغ المستشفى، والثاني توفي بقسم المستعجلات. أما الثالث، فقد نجا بأعجوبة، حيث أصيب بكسور على مستوى رجله.

وقد استنفرت الحادثة السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي إمداحن، التي انتقلت على وجه السرعة إلى عين المكان من أجل الوقوف على أسبابها والإشراف على نقل جثماني الضحيتين إلى قسم الأموات وتوجيه المصابين إلى المستشفى.