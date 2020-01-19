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كُتّاب وآراء
القوات المغربية تحبط عملية اقتحام لثغر سبتة المحتل
أفادت السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق بأنه تم، اليوم الاحد، إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 400 مهاجر سري منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة عبر "معبر بليونش".
وأضاف المصدر أن هذه العملية أدت إلى إصابة 24 من أفراد القوات العمومية، وكذا بعض المهاجرين السريين، بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى بمدينتي الفنيدق والمضيق لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأورد المصدر ذاته أن القوات العمومية تمكنت من توقيف المقتحمين، وتمت إحالتهم على المصالح الأمنية المختصة قصد التحقيق معهم.