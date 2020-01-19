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الرئيسية | حوادث | ‪الغموض يلف العثور على جثمان شاب بوادي سوس‬

‪الغموض يلف العثور على جثمان شاب بوادي سوس‬

‪الغموض يلف العثور على جثمان شاب بوادي سوس‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 19 يناير 2020 - 17:13

انتشلت عناصر من الوقاية المدنية، اليوم الأحد، جثة شاب يبلغ عمره 27 سنة، وذلك في وادي سوس، على الحدود بين جماعتي إنزكان والقليعة.

ووفق شهود عيان فقد توارى الشاب عن الأنظار قبل أيام، قبل أن يتم العثور على جثته، اليوم، وقد طفت على سطح مياه وادي سوس.

وفتحت الضابطة القضائية تحقيقا من أجل تحديد ظروف وملابسات وفاة الشاب، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي أمرت به النيابة العامة باستئنافية أكادير.

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