24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:29
|13:43
|16:25
|18:49
|20:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قانون جديد يفتح طريق الاستثمار في العقارات الفلاحية بقرى المملكة
- تطوير إسمنت صديق للبيئة يسمح للأبنية بالترميم الذاتي تلقائيا
- منصف الدراجي: هذه قصتي مع الهجرة والعمل البرلماني في كيبيك
- الدار البيضاء تستعين بمعدات وآليات جديدة لمواجهة أكوام النفايات
- التفاهة الإعلامية
تطوير إسمنت صديق للبيئة يسمح للأبنية بالترميم الذاتي تلقائيا (5.00)
"زهر البتول".. سلسلة درامية تستحضر تاريخ المغرب في القرن 17 (5.00)
3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح (5.00)
- العلمي: لا يمكن اختزال خصوصيات المغاربة في برنامج تدبيريّ واحد - (58)
- عدد "مليارديرات إفريقيا" يرتفع سنة 2020 .. ومغربيان في القائمة - (43)
- خبراء يرصدون تورط الجزائر مع البوليساريو في التوترات بالصحراء - (34)
- "البودشيشية" تحيِي ذكرى الشيخ حمزة وتبرز دور التصوّف في التنمية - (33)
- 3 ملايين زائر يضعون مراكش في صدارة المدن الأكثر جذبا للسياح - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أربعينية تقدم على الانتحار شنقا بمدينة الداخلة
أقدمت امرأة في عقدها الرابع، اليوم، على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزلها الواقع بحي المطار وسط مدينة الداخلة.
وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن الهالكة عثر عليها جثة هامدة، في حين لازالت دوافع إنهائها حياتها بهذه الطريقة مجهولة إلى حدود الساعة.
وفور إخطارها، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى مكان الواقعة، وقامت بجميع الإجراءات المعمول بها، قبل أن تعمل على توجيه الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بالداخلة قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.