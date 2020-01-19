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الرئيسية | حوادث | ‪أربعينية تقدم على الانتحار شنقا بمدينة الداخلة‬

‪أربعينية تقدم على الانتحار شنقا بمدينة الداخلة‬

‪أربعينية تقدم على الانتحار شنقا بمدينة الداخلة‬
مصطفى البكار من تزنيت
الأحد 19 يناير 2020 - 19:49

أقدمت امرأة في عقدها الرابع، اليوم، على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزلها الواقع بحي المطار وسط مدينة الداخلة.

وحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس فإن الهالكة عثر عليها جثة هامدة، في حين لازالت دوافع إنهائها حياتها بهذه الطريقة مجهولة إلى حدود الساعة.

وفور إخطارها، انتقلت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى مكان الواقعة، وقامت بجميع الإجراءات المعمول بها، قبل أن تعمل على توجيه الجثة نحو مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بالداخلة قصد إخضاعها للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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